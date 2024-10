Medioriente: Axios, drone esplosivo su Cesarea ha colpito casa di Netanyahu (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano, 19 ott. (LaPresse) – Un drone esplosivo lanciato da Hezbollah dal Libano ha colpito oggi l’abitazione privata del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella città costiera di Cesarea. È quanto riferisce Axios. È la prima volta dall’inizio della guerra che viene colpito un obiettivo direttamente collegato a Netanyahu. In tutto, 3 droni sono stati lanciati dal Libano e hanno attraversato lo spazio aereo israeliano. Due di questi sono stati intercettati, mentre un terzo è riuscito a raggiungere la residenza di Netanyahu. Lapresse.it - Medioriente: Axios, drone esplosivo su Cesarea ha colpito casa di Netanyahu Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano, 19 ott. (LaPresse) – Unlanciato da Hezbollah dal Libano haoggi l’abitazione privata del primo ministro israeliano Benjaminnella città costiera di. È quanto riferisce. È la prima volta dall’inizio della guerra che vieneun obiettivo direttamente collegato a. In tutto, 3 droni sono stati lanciati dal Libano e hanno attraversato lo spazio aereo israeliano. Due di questi sono stati intercettati, mentre un terzo è riuscito a raggiungere la residenza di

