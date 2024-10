Manuali e prontuari per l’arte del samurai (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 12 ottobre del 1960, durante un dibattito televisivo, il segretario del partito socialista giapponese Asanuma Inejiro viene assassinato dal diciassettenne ultranazionalista Yamaguchi Otoya, che gli sferra dei fendenti con Manuali e prontuari per l’arte del samurai il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Manuali e prontuari per l’arte del samurai Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 12 ottobre del 1960, durante un dibattito televisivo, il segretario del partito socialista giapponese Asanuma Inejiro viene assassinato dal diciassettenne ultranazionalista Yamaguchi Otoya, che gli sferra dei fendenti conperdelil manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Need Games fa il pieno di GDR al Lucca Comics & Games 2024: tutte le novità in arrivo - Tutte, ma proprio tutte, le nuove uscite GDR di Need Games al Lucca Comics & Games 2024: 31 prodotti a tema giochi di ruolo. (player.it)

"Protestare non ci basta più". E sui social spuntano i manuali dell'eversione rossa - Sui social prospera la pagina social in cui vengono fornite pillole di testi legati alla Rivoluzione russa e all'anarchia, seguita soprattutto dai collettivi studenteschi ... (ilgiornale.it)

Caschi, puntatori laser e abiti anonimi: il prontuario dei violenti in piazza a Roma - Un pruntuario gira tra i manifestanti pronti a scendere in piazza per la manifestazione non autorizzata di Roma indetta per la Palestina ... (ilgiornale.it)