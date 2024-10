Maltempo su Bari, la Protezione Civile: "Week end con il rischio pioggia" (Di sabato 19 ottobre 2024) Continua l'ondata di Maltempo su Bari. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per rischio pioggia su tutta la Puglia. L'allarme scatterà dalle 20 di questa sera e proseguirà per le successive 24 ore.Da questa sera, in particolare, sono previste su tutto il Baritoday.it - Maltempo su Bari, la Protezione Civile: "Week end con il rischio pioggia" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Continua l'ondata disu. Laha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo persu tutta la Puglia. L'allarme scatterà dalle 20 di questa sera e proseguirà per le successive 24 ore.Da questa sera, in particolare, sono previste su tutto il

