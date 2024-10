Iss, da inizio anno notificati 897 casi di Morbillo. Anche in Campania (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono 897 i casi notificati di Morbillo in Italia, con incidenza più elevata nella fascia di età 0-4 anni. Lo rileva il nuovo bollettino mensile del sistema di sorveglianza nazionale Iss, a cura del Dipartimento di Malattie Infettive con il Reparto Epidemiologia, Biostatistica e Modelli Matematici e il Laboratorio Nazionale di riferimento per il Morbillo e la Rosolia con il contributo della rete nazionale di Laboratori Regionali di Riferimento (MoRoNet). In generale, nel periodo gennaio-settembre, 818 (91,2%) sono i casi confermati in laboratorio, di cui 26 probabilità e 53 possibili, con 31 nuovi segnalati nel mese di settembre. Sessantaquattro (7,1%) dei casi segnalati nel periodo sono casi importati. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono 897 idiin Italia, con incidenza più elevata nella fascia di età 0-4 anni. Lo rileva il nuovo bollettino mensile del sistema di sorveglianza nazionale Iss, a cura del Dipartimento di Malattie Infettive con il Reparto Epidemiologia, Biostatistica e Modelli Matematici e il Laboratorio Nazionale di riferimento per ile la Rosolia con il contributo della rete nazionale di Laboratori Regionali di Riferimento (MoRoNet). In generale, nel periodo gennaio-settembre, 818 (91,2%) sono iconfermati in laboratorio, di cui 26 probabilità e 53 possibili, con 31 nuovi segnalati nel mese di settembre. Sessantaquattro (7,1%) deisegnalati nel periodo sonoimportati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dengue, Iss: salgono a 650 i casi in Italia, 194 sono autoctoni - È il quadro tracciato dall'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità. La settimana scorsa erano 625 di cui 173 a trasmissione locale ... (rainews.it)

Il concordato diventa retroattivo: come funziona il ravvedimento dal 2018 al 2022 - Il ravvedimento speciale non sarà in ogni caso applicabile in caso di versamento dopo la notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate di processi verbali di constatazione o schemi di atto di ... (adnkronos.com)

Perché nel Lazio c’è il doppio dei casi di morbillo della media nazionale - Il Lazio dai dati Iss è la seconda regione in Italia per incidenza con 195 casi di morbillo, con un valore più del doppio rispetto alla media nazionale ... (fanpage.it)