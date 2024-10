Infortunio Asllani, niente Roma Inter: ecco quando può rientrare (Di sabato 19 ottobre 2024) La notizia di giornata è sicuramente il forfait confermato per Kristjan Asllani in vista di Roma-Inter. Un problema, il suo, emerso al termine dell’allenamento di ieri e che gli impedirà di partire con la squadra. ecco quanto tempo potrebbe restare fuori il centrocampista albanese Infortunio DELL’ULTIMA ORA – Dopo l’Infortunio muscolare per Piotr Zielinski, Simone Inzaghi ha ricevuto oggi un’altra notizia decisamente poco confortante. Ovvero l’impossibilità per Kristjan Asllani di partire con la squadra in direzione della capitale, dove domani si terrà Roma-Inter. Un problema già emerso al termine dell’allenamento di ieri, con una forte butta subita dal centrocampista. Le valutazioni di oggi, poi, hanno confermato proprio il forfait del giocatore in vista dell’importante gara di domani sera. Inter-news.it - Infortunio Asllani, niente Roma Inter: ecco quando può rientrare Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La notizia di giornata è sicuramente il forfait confermato per Kristjanin vista di. Un problema, il suo, emerso al termine dell’allenamento di ieri e che gli impedirà di partire con la squadra.quanto tempo potrebbe restare fuori il centrocampista albaneseDELL’ULTIMA ORA – Dopo l’muscolare per Piotr Zielinski, Simone Inzaghi ha ricevuto oggi un’altra notizia decisamente poco confortante. Ovvero l’impossibilità per Kristjandi partire con la squadra in direzione della capitale, dove domani si terrà. Un problema già emerso al termine dell’allenamento di ieri, con una forte butta subita dal centrocampista. Le valutazioni di oggi, poi, hanno confermato proprio il forfait del giocatore in vista dell’importante gara di domani sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inzaghi : «Asllani - ecco l’entità del suo problema. Roma-Inter senza due» - Però in questi giorni abbiamo lavorato bene e sappiamo che ricominciamo con una partita molto difficile all’Olimpico contro la Roma. L’unico pensiero, ora, è di prepararci bene per la partita di domani sera». I ragazzi sono rientrati bene, qualcuno con qualche problemino. Juric sta portando la sua filosofia alla squadra e noi dovremo farci trovare pronti per fare una partita importante sia in ... (Inter-news.it)

Asllani - arriva il responso dopo la rifinitura : il punto su Roma-Inter! - Dunque, parte l’intrigo: rischiare il recuperato Barella sin da subito, oppure giocarsi Frattesi e lasciare Barella (multi-ruolo in mezzo al campo) in panchina nel caso dovesse servire anche per far rifiatare Hakan Calhanoglu? L’albanese, così come Zielinski, dovrebbe recuperare contro lo Young Boys, partita in programma mercoledì sera in Svizzera e valida per la terza giornata di Champions ... (Inter-news.it)

Asllani verso il forfait in Roma-Inter : la scelta di Inzaghi è chiara! - Si attende ormai solo l’ufficialità, ma tutti gli indizi portano verso questa direzione. Nessuna certezza sulla presenza/assenza di Kristjan Asllani, ma una scelta sembra lasciare pochi dubbi. Il problema fisico non dovrebbe preoccupare, considerando l’entità, ma probabilmente Inzaghi preferisce non correre rischi. (Inter-news.it)