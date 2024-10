Inchiesta curva Inter e Milan, i due presidenti potrebbero essere ascoltati (Di sabato 19 ottobre 2024) Sia Inter che Milan, nonostante gli impegni in Serie A e in Champions League, dovranno stare attenti anche all’Inchiesta della Procura di Milano per quanto riguarda sia la curva Nord che quella Sud. Inchiesta – Nonostante il campo sia sempre al centro della narrativa, l’Inchiesta della Procura di Milano sulle curve di Inter e Milan continua ad essere spedita. Terminati le audizioni ai giocatori e agli allenatori, secondo fonti vicine alla magistratura, la procura potrebbe presto chiamare anche i dirigenti di Inter e Milan. Le persone che potrebbe essere presto sentite dalla procura di Milano, sono proprio gli addetti che hanno i contatti diretti con il tifo organizzato. Sia Gianluca Cameruccio che Claudio Sala e Massimiliano Silva, sono stati citati spesso proprio nelle Intercettazioni della polizia. Inter-news.it - Inchiesta curva Inter e Milan, i due presidenti potrebbero essere ascoltati Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Siache, nonostante gli impegni in Serie A e in Champions League, dovranno stare attenti anche all’della Procura dio per quanto riguarda sia laNord che quella Sud.– Nonostante il campo sia sempre al centro della narrativa, l’della Procura dio sulle curve dicontinua adspedita. Terminati le audizioni ai giocatori e agli allenatori, secondo fonti vicine alla magistratura, la procura potrebbe presto chiamare anche i dirigenti di. Le persone che potrebbepresto sentite dalla procura dio, sono proprio gli addetti che hanno i contatti diretti con il tifo organizzato. Sia Gianluca Cameruccio che Claudio Sala e Massimiliano Silva, sono stati citati spesso proprio nellecettazioni della polizia.

