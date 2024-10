Incendio a Riomaggiore: colonna di fumo nero avvolge la famosa Via dell’Amore (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un Incendio ha colpito oggi un macchinario di lavoro presso la celebre Via dell’Amore, una delle principali attrattive turistiche delle Cinque Terre. Il fumo nero, visibile da distanza, ha sollevato preoccupazioni mentre i Vigili del Fuoco sono stati immediatamente allertati. L’incidente si verifica in un contesto di lavori in corso, circa due mesi dopo la riapertura ufficiale del sentiero tra Riomaggiore e Manarola, a seguito di un lungo periodo di chiusura. L’Incendio: cause e gestione delle emergenze L’episodio si è verificato nella mattinata odierna, quando alcuni operai presenti sul posto hanno notato il fumo denso e hanno immediatamente avvisato i Vigili del Fuoco. Gaeta.it - Incendio a Riomaggiore: colonna di fumo nero avvolge la famosa Via dell’Amore Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unha colpito oggi un macchinario di lavoro presso la celebre Via, una delle principali attrattive turistiche delle Cinque Terre. Il, visibile da distanza, ha sollevato preoccupazioni mentre i Vigili del Fuoco sono stati immediatamente allertati. L’incidente si verifica in un contesto di lavori in corso, circa due mesi dopo la riapertura ufficiale del sentiero trae Manarola, a seguito di un lungo periodo di chiusura. L’: cause e gestione delle emergenze L’episodio si è verificato nella mattinata odierna, quando alcuni operai presenti sul posto hanno notato ildenso e hanno immediatamente avvisato i Vigili del Fuoco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio nel sottopasso : bruciano stracci e rifiuti sotto il ponte. Fumo su Nomentana e tangenziale - Fumo sulla Tangenziale e sulla via Nomentana. È la conseguenza di un incendio divampato stamattina nel sottopasso pedonale del ponte della Nomentana nella zona del Quartiere Africano. Un tunnel oramai fuori servizio dove nel corso del tempo si sono accumulati rifiuti e stracci, conseguenza del... (Romatoday.it)

Piccolo incendio nel Tribunale di Milano : 500 evacuati per il fumo. Non ci sono feriti né intossicati - Il denso fumo, come comunicano i pompieri di Milano, si è sviluppato dopo pochi minuti e ha costretto a una evacuazione parziale del palazzo di giustizia: circa 500 le persone evacuate. L'articolo Piccolo incendio nel Tribunale di Milano: 500 evacuati per il fumo. Tre squadre del comando di via Messina e il carro soccorso sono giunte in pochissimi minuti in via Freguglia. (Ilfattoquotidiano.it)

Incendio oggi al Gros di Rimini : nube di fumo nero - paura tra le gente - Immediatamente, le autorità hanno avviato le operazioni di evacuazione del blocco 87, interessato dalle fiamme. Al momento, non sono state segnalate persone ferite, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. L'allerta è scattata intorno alle 17. Rimini, 15 ottobre 2024 – Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di martedì in uno dei capannoni del Gros di Rimini. (Ilrestodelcarlino.it)