Il tecnico ha un passato da ex al Dall’Ara. Anche Gilardino sfida la iella: "Mare in tempesta, ma ci credo» (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Genoa martoriato dagli infortuni e da un futuro societario incerto è una storia non molto dissimile da quella di una Liguria in questi giorni di nuovo flagellata dal maltempo: resilienza nella tempesta. Lo pensa Anche Alberto Gilardino, nocchiero coraggioso tra onde altissime. "Ho letto in questi giorni una frase che mi ha colpito – dice in conferenza stampa il tecnico del Grifone –. I grandi comandanti sanno utilizzare le tempeste, perché le tempeste fanno gonfiare le vele. Io ci credo, ma soprattutto credo nei ragazzi che avrò a disposizione per la sfida col Bologna". Già, la tempesta sferza il Grifone e ne ha spolpato l’organico. Oggi all’appello mAncheranno Gollini, Bani, De Winter, Ekuban, Vitinha, Messias e Malinovskyi. "Badelj e Frendrup invece sono da valutare" azzarda Gilardino, che non esclude un recupero lampo per entrambi. Sport.quotidiano.net - Il tecnico ha un passato da ex al Dall’Ara. Anche Gilardino sfida la iella: "Mare in tempesta, ma ci credo» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Genoa martoriato dagli infortuni e da un futuro societario incerto è una storia non molto dissimile da quella di una Liguria in questi giorni di nuovo flagellata dal maltempo: resilienza nella. Lo pensaAlberto, nocchiero coraggioso tra onde altissime. "Ho letto in questi giorni una frase che mi ha colpito – dice in conferenza stampa ildel Grifone –. I grandi comandanti sanno utilizzare le tempeste, perché le tempeste fanno gonfiare le vele. Io ci, ma soprattuttonei ragazzi che avrò a disposizione per lacol Bologna". Già, lasferza il Grifone e ne ha spolpato l’organico. Oggi all’appello mranno Gollini, Bani, De Winter, Ekuban, Vitinha, Messias e Malinovskyi. "Badelj e Frendrup invece sono da valutare" azzarda, che non esclude un recupero lampo per entrambi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genoa - Gilardino perde anche Gollini : il portiere rossoblu si dovrà operare - Il terzultimo posto in campionato con 5 punti in 7 gare e l’eliminazione di Coppa Italia per mano della Sampdoria sta […]. Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, perde il proprio estremo difensore titolare. Al suo posto Leali Pessime notizie in casa Genoa con l’ennesimo stop che complica una stagione iniziata di per sé in maniera negativa. (Calcionews24.com)

Ieri al ’Signorini’ un clima da stadio ha accolto i ragazzi di Gilardino. Ma intanto va ko anche Gollini. Mille tifosi per risollevare il Genoa - E’ proprio in un momento come questo che, con il nostro sostegno, dobbiamo fare la differenza spingendo la squadra oltre i propri limiti". Attualmente ne fanno parte, oltre all’ultimo arrivato Gollini, De Winter, Badelj, Malinovskyi e Vitinha, più i convalescenti Frendrup, Bani, Miretti, Messias e Ekuban, che a vario titolo il tecnico spera di rimettere in piedi, o al massimo in panchina, da qui ... (Sport.quotidiano.net)

Gilardino : «Inconcepibile la RESA - anche contro una SQUADRA FORTE» - Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, dopo la sconfitta subita dai rossoblù contro l’Atalanta Alberto Gilardino ha parlato dopo la sconfitta del Genoa contro l’Atalanta. SCONFITTA – «Difficile commentare una partita del genere, fino all’1-0 credo che abbiamo tenuto bene il campo, dal 2-0 in […]. (Calcionews24.com)