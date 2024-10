Linkiesta.it - Il disciplinare del mezcal rischia di svantaggiare i piccoli produttori

(Di sabato 19 ottobre 2024) Cresce spontanea da millenni, e da millenni viene trasformata in cibo, combustibile, materiale da costruzione, medicina. Letteralmente “meravigliosa” (dal greco ??????, ammirabile, glorioso, illustre), l’agave per i messicani è vita vera, perché fa pagare le bollette. Soprattutto da quando le multinazionali hanno cominciato a investire nei distillati che ne derivano, acquistando le materie prime da quegli agricoltori che fino a poco tempo fa erano anche artigiani, e adessono di trasformarsi in meri conferitori, preferendo (giustamente?) il tornaconto economico al sapere ancestrale. L’ultima Tavola Spigolosa è stata l’occasione per discuterne, in compagnia di Héctor Vazquez, brand manager di categoria per Velier, Stefano Francavilla di Tequila Fortaleza, Víctor Peréz diLos Danzantes e Roberto Artusio de La Punta – Expendio de Agave di Roma.