Genoa-Bologna: formazioni e dove vederla in tv e streaming (Di sabato 19 ottobre 2024) Il primo turno di Serie A dopo la seconda sosta stagionale si apre sabato alle 15 con la sfida tutta rossoblù tra Genoa e Bologna. Al Ferraris

Genoa-Bologna - programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025 - Gli emiliani, invece, faticano a imporsi contro squadre alla portata e arrancano in classifica. Il programma e i telecronisti su Dazn di Genoa-Bologna, match dell’ottava giornata della Serie A 2024/2025. Chi vincerà allo stadio Ferraris? Appuntamento alle ore 15 di sabato 19 ottobre. . The post Genoa-Bologna, programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Genoa Bologna - probabili formazioni e dove vederla in tv - Tutti sul pezzo, in ogni caso: a maggior ragione nell’emergenza. . Riabbracciare Gilardino, che all’alba degli anni 2000 fu suo compagno d squadra per due stagioni al Verona, sarà solo un bel flash del Ferraris. “Sapevo e so che nel nostro cammino ci potevano essere delle difficoltà – aggiunge Italiano –, ma nelle difficoltà ci faremo trovare pronti. (Sport.quotidiano.net)

Genoa Bologna nel segno Mihajlovic : da Vogliacco al nipote Leone Sinisa - Tra le fila del Grifone c’è infatti Alessandro Vogliacco, marito di Virginia Mihajlovic, figlia dell’indimenticato allenatore del Bologna che meno di un mese fa ha dato alla luce Leone Sinisa. E così il match contro i liguri assume un sapore diverso, con lo spirito e la figura di Sinisa pronta ad unire idealmente le due compagini rossoblù. (Ilrestodelcarlino.it)