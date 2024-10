G7 Difesa, preoccupazione per le minacce a Unifil (Di sabato 19 ottobre 2024) "Siamo preoccupati dagli ultimi eventi in Libano e dal rischio di un'ulteriore escalation. Esprimiamo preoccupazione per tutte le minacce alla sicurezza di Unifil. La sicurezza dei peacekeeper è un dovere di tutte le parti nel conflitto. Ribadiamo inoltre l'importanza del supporto di Unifil e delle forze armate libanesi nel loro ruolo per assicurare la stabilità e la sicurezza del Libano". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta finale del G7 della Difesa riunito a Napoli. Restando in Medio Oriente, il G7 Difesa condanna "il brutale attacco terroristico su Israele del 7 ottobre 2023, che ha innescato una spirale di violenza che minaccia l'intera regione del Medio Oriente. Quotidiano.net - G7 Difesa, preoccupazione per le minacce a Unifil Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) "Siamo preoccupati dagli ultimi eventi in Libano e dal rischio di un'ulteriore escalation. Esprimiamoper tutte lealla sicurezza di. La sicurezza dei peacekeeper è un dovere di tutte le parti nel conflitto. Ribadiamo inoltre l'importanza del supporto die delle forze armate libanesi nel loro ruolo per assicurare la stabilità e la sicurezza del Libano". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta finale del G7 dellariunito a Napoli. Restando in Medio Oriente, il G7condanna "il brutale attacco terroristico su Israele del 7 ottobre 2023, che ha innescato una spirale di violenza che minaccia l'intera regione del Medio Oriente.

