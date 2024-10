Flachi colpito da infarto: l'ex attaccante è stato operato d'urgenza, le condizioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Tanta paura per Francesco Flachi. L`ex attaccante della Sampdoria è stato colpito da un infarto mentre era in campo nelle vesti di allenatore Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Tanta paura per Francesco. L`exdella Sampdoria èda unmentre era in campo nelle vesti di allenatore

Flachi colpito da infarto - ora sta meglio : “I controlli danno indicazioni confortanti” - Nei prossimi giorni è prevista una nuova operazione per un’ulteriore pulizia coronarica. La prossima settimana conto di tornare alla vita normale e intanto voglio mandare un grande abbraccio a tutti, ringraziando ogni persona per il sostegno che mi ha dato in queste ore” ha raccontato il classe ’75 fiorentino. (Sportface.it)