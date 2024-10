F1, la FIA prepara l’aumento del budget cap dal 2026 (Di sabato 19 ottobre 2024) Secondo quanto riporta BBC Sport, la Formula 1 sta studiando un incremento del budget cap in vista del Mondiale 2026. Una scelta “confermata da numerose fonti di alto livello all’interno della F1” e che, si sottolinea, verrebbe effettuata per compensare i costi dei team che operano in Paesi con salari più elevati. Una decisione finale è prevista nella prossima riunione del consiglio mondiale della FIA in pogramma a dicembre, ma il budget a disposizione dovrebbe passare dagli attuali 135 milioni di dollari all’anno per team a 215 milioni. Una scelta discussa nell’ultima riunione che si è tenuta giovedì e che garantirebbe inoltre più competitività all’Audi, che ha acquistato il team Sauber ed entrerà nel paddock proprio nel 2026. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Secondo quanto riporta BBC Sport, la Formula 1 sta studiando un incremento delcap in vista del Mondiale. Una scelta “confermata da numerose fonti di alto livello all’interno della F1” e che, si sottolinea, verrebbe effettuata per compensare i costi dei team che operano in Paesi con salari più elevati. Una decisione finale è prevista nella prossima riunione del consiglio mondiale della FIA in pogramma a dicembre, ma ila disposizione dovrebbe passare dagli attuali 135 milioni di dollari all’anno per team a 215 milioni. Una scelta discussa nell’ultima riunione che si è tenuta giovedì e che garantirebbe inoltre più competitività all’Audi, che ha acquistato il team Sauber ed entrerà nel paddock proprio nel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Olimpiadi Milano-Cortina - il 2026 è vicino ma gli sponsor non si vedono. I contratti firmati fino a giugno non coprono neanche metà budget - “Rispetto alle sponsorizzazioni gestite direttamente dalla Fondazione, i ricavi pluriennali, al 30 giugno 2024 certi in base a contratti già sottoscritti, sono pari a 214,4 milioni di euro, rispetto ai quali, secondo i principi contabili applicabili, attualmente hanno generato proventi e trovato competenza economica al 30 giugno 2024 solo 60 milioni di euro”. (Ilfattoquotidiano.it)

Ente parco San Rossore-Massaciuccoli : via libera a budget economico 2024-2026 - Il Piano degli Investimenti 2024-26 (tra nuovi e da esercizi precedenti), presenta un ammontare totale di euro 2. Stiamo smantellando anno per anno il know-how ereditato dalla gestione della presidenza della Repubblica. Forte contrarietà è stata espressa dal consigliere Diego Petrucci (Fratelli d’Italia): “Siamo di fronte a una vicenda tutta italiana e, in particolare, toscana: questo Parco ... (Lanazione.it)