Elisabetta Gregoraci, perchè è finita con il fidanzato (c’entrerebbero Briatore e la gelosia) (Di sabato 19 ottobre 2024) Il settimanale “Oggi” svela i retroscena dell’addio di Elisabetta Gregoraci al suo ultimo fidanzato, il rampante imprenditore Giulia Fratini con Elisabetta Gregoraci, perchè è finita con il fidanzato (c’entrerebbero Briatore e la gelosia) su Perizona.it Perizona.it - Elisabetta Gregoraci, perchè è finita con il fidanzato (c’entrerebbero Briatore e la gelosia) Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il settimanale “Oggi” svela i retroscena dell’addio dial suo ultimo, il rampante imprenditore Giulia Fratini concon ile la) su Perizona.it

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elisabetta Gregoraci - il retroscena sulla rottura con Giulio Fratini : «Non tollerava Briatore» - La reazione di Flavio Briatore alla rottura tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini Dopo la rottura, in molti si sono chiesti se ci fosse stato un riavvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, soprattutto dopo il debutto di Questioni di stile, dove i due conducono il format sulla loro quotidianità. (Metropolitanmagazine.it)

Il treno - la riservatezza - l'addio : la storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini - Elisabetta Gregoraci e l'imprenditore Giulio Fratini si sono conosciuti in treno, poi l'incontro casuale avvenuto molto tempo dopo ha dato inizio a una storia d'amore durata due anni e vissuta con estrema riservatezza. (Ilgiornale.it)

Elisabetta Gregoraci “troppo gelosa e l’ex fidanzato mal tollerava la presenza di Briatore” - Elisabetta Gregoraci è single. Come riporta sempre Oggi, Briatore farebbe i salti di gioia per ritornare con la sua Ely ma per il momento la coppia non si è ricomposta. Passioni il più delle volte consumate in una sola estate. Di recente si è vociferato di un ritorno di fiamma tra la soubrette calabrese e l’ex marito Flavio Briatore ma in realtà i due non si sono mai distaccati del tutto, ... (Dilei.it)