Elettrodomestici mercato in crisi nera Alla Electrolux di Solaro maxi taglio di ore e stipendio

(Di sabato 19 ottobre 2024)(Milano) – Contratti di solidarietà con scarico fino al 65% delle ore individuali (e relativa riduzione di salario) già dall’inizio del nuovo anno per far fronte ai pesanti cali di. È l’oggetto dell’accordo raggiunto l’altro giorno a Mestre tra il gruppoe i sindacati per 4 dei stabilimenti attivi in Italia,(nel Milanese), dove si producono lavastoviglie, Porcia (Pordenone), lavabiancheria, Forlì, forni e piani cottura e Cerreto D’Esi (Ancona), cappe d’aspirazione, mentre al momento viene escluso l’intervento sullo stabilimento di Susegana (Treviso) dove si producono frigoriferi. L’accordo serve a garantire la tenuta occupazionale negli stabilimenti del gruppo fino a raggiungere l’auspicata ripresa di, che sta toccando uno dei punti più bassi degli ultimi 20 anni in Europa e riguarda tutti i player del settore.