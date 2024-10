Edoardo Tavassi Vs Sonia Bruganelli: Il Duro Attacco! (Di sabato 19 ottobre 2024) Edoardo Tavassi torna a parlare del suo scontro con Sonia Bruganelli, svelando dettagli inediti e accusandola duramente. Ecco che cosa ha detto! Edoardo Tavassi è tornato a parlare di Sonia Bruganelli, ora al centro di accese polemiche dopo la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle.” La sua esperienza nel programma ha sollevato un vero tornado mediatico, con critiche feroci da parte della giuria che l’hanno messa subito in difficoltà . In particolare, Selvaggia Lucarelli, senza peli sulla lingua, l’ha definita “piccola sul palco”, suscitando una reazione emotiva da parte della Bruganelli. L’ex opinionista ha infatti espresso il suo risentimento, sostenendo che Lucarelli avrebbe dovuto essere più delicata, poiché sua figlia la stava guardando da casa. Gossipnews.tv - Edoardo Tavassi Vs Sonia Bruganelli: Il Duro Attacco! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di sabato 19 ottobre 2024)torna a parlare del suo scontro con, svelando dettagli inediti e accusandola duramente. Ecco che cosa ha detto!è tornato a parlare di, ora al centro di accese polemiche dopo la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle.” La sua esperienza nel programma ha sollevato un vero tornado mediatico, con critiche feroci da parte della giuria che l’hanno messa subito in difficoltà . In particolare, Selvaggia Lucarelli, senza peli sulla lingua, l’ha definita “piccola sul palco”, suscitando una reazione emotiva da parte della. L’ex opinionista ha infatti espresso il suo risentimento, sostenendo che Lucarelli avrebbe dovuto essere più delicata, poiché sua figlia la stava guardando da casa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

“Ballando con le stelle” - Tavassi a ruota libera su Sonia Bruganelli - Oggi, sabato 19 ottobre, sul sito è stata pubblicata un’intervista in cui l’ex vippone ha criticato apertamente Sonia Bruganelli, dando piena ragione alla Lucarelli. Una presenza la sua che sta suscitando parecchio interesse, soprattutto dopo il litigio in diretta tv con Selvaggia Lucarelli. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Stefano De Martino, l’indiscrezione sull’addio al noto ... (Tvzap.it)

Ballando con le stelle : Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli : "Piange ma fa ridere - non si è mai scusata” - Edoardo Tavassi ricorda le accuse di Sonia Bruganelli al GFVIP 7 La concorrente del talent show, parlando della situazione in diverse trasmissioni televisive, si è lamentata del fatto che sua figlia fosse davanti al televisore ad ascoltare i giudizi negativi su di lei. La …. L'ex vippone è tornato a parlare dell'attuale concorrente del talent show di Rai 1, ricordando quando lo attaccò in maniera ... (Movieplayer.it)

Edoardo Tavassi : "Sonia Bruganelli oggi piange a Ballando - ma non proverà mai quello che fece provare a me" - L'ex gieffino, intervistato da Fanpage, dice la sua sul comportamento di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle: "Ricordo, invece, che quando era lei a essere opinionista al Grande Fratello, andò sul personale giudicando me e i miei compagni di avventura e lo fece con rabbia". (Comingsoon.it)