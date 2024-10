Disponibile dal 18 Ottobre 2024 “14.08” dei Thanks, Welcome Aboard! (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 18 Ottobre 2024, i Thanks, Welcome Aboard! hanno presentato “14.08”, il loro nuovo singolo Disponibile sulle piattaforme di streaming. Il brano esplora un momento di svolta interiore, affrontando la lotta personale, la paura di aver ferito, la consapevolezza e l’accettazione degli errori, mentre la band continua a evolvere il proprio sound con una fusione di elementi organici ed elettronici. Scopri “14.08”, il nuovo singolo dei Thanks, Welcome Aboard! A partire dal 18 Ottobre 2024, il nuovo singolo “14.08” dei Thanks, Welcome Aboard! è Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale. Un brano atteso dai fan, che segna un importante passo nella carriera della band. Per l’ascolto: https://lapop.lnk.to/1408 “14.08” dei Thanks Welcome Aboard! Racconta una Trasformazione Personale “14. Spettacolo.periodicodaily.com - Disponibile dal 18 Ottobre 2024 “14.08” dei Thanks, Welcome Aboard! Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 18, i! hanno presentato “14.08”, il loro nuovo singolosulle piattaforme di streaming. Il brano esplora un momento di svolta interiore, affrontando la lotta personale, la paura di aver ferito, la consapevolezza e l’accettazione degli errori, mentre la band continua a evolvere il proprio sound con una fusione di elementi organici ed elettronici. Scopri “14.08”, il nuovo singolo dei! A partire dal 18, il nuovo singolo “14.08” dei! èsu tutte le piattaforme di streaming digitale. Un brano atteso dai fan, che segna un importante passo nella carriera della band. Per l’ascolto: https://lapop.lnk.to/1408 “14.08” dei! Racconta una Trasformazione Personale “14.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Disponibile da oggi 18 Ottobre 2024 “UN GIORNO TE” di Federica D’Andrea - Il Progetto Musicale “Conosci Mia Cugina?” Attualmente, Federica è anche la vocalist di una band swing chiamata “Conosci mia cugina?”. to/ungiornote Federica, una Voce Talentuosa della Musica Italiana Federica, nata negli anni ’90, sviluppa fin da giovanissima una forte passione per la musica. (Spettacolo.periodicodaily.com)

IT Wallet : il nuovo portafoglio digitale in Italia - disponibile dal 23 ottobre 2024 - A partire da mercoledì 23 ottobre 2024, il portafoglio digitale IT Wallet sarà attivo in Italia, consentendo a 50. Con il supporto del PNRR e l’impegno delle istituzioni, il futuro della digitalizzazione in Italia appare promettente e innovativo. Nella sezione “Portafoglio“, sarà possibile caricare e validare i documenti, che avranno immediatamente pieno valore legale. (Puntomagazine.it)

Carta Docente 500 euro - per i docenti di ruolo da domani (lunedì 14 ottobre) alle 14 : 00 nuovamente disponibile il borsellino elettronico per gli acquisti - . L'articolo Carta Docente 500 euro, per i docenti di ruolo da domani (lunedì 14 ottobre) alle 14:00 nuovamente disponibile il borsellino elettronico per gli acquisti sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica che a partire dalle ore 14:00 di domani, lunedì 14 ottobre, i docenti di ruolo possono nuovamente accedere ai fondi della ... (Orizzontescuola.it)