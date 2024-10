Romadailynews.it - Controlli ad Anzio: due arresti e due denunce per reati vari

(Di sabato 19 ottobre 2024) Operazione straordinaria dei Carabinieri dicontro l’illegalità nel quartiere Zodiaco Nel corso di un’operazione straordinaria di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato due persone e denunciato altre due, con l’obiettivo di prevenire e reprimere l’illegalità nel quartiere Zodiaco. Durante i, è stato arrestato un 25enne italiano, destinatario di un ordine di esecuzione perlegati agli stupefacenti, e condannato a scontare sei anni di carcere. Un secondo arresto ha coinvolto un 20enne di origine marocchina, trovato in possesso di oltre 360 grammi di hashish suddivisi in dosi e 200 euro in contanti, a indicare l’attività di spaccio. Durante la perquisizione del suo appartamento, i Carabinieri hanno recuperato una smart TV rubata e la chiave di una moto Yamaha, rubata lo scorso agosto.