Conti pubblici | Nesci FdI-Ecr ' Italia prosegue suo percorso crescita'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Secondo le stime dell'agenzia di rating S&P, il deficit Italiano si prevede scenderà sotto il 3% del prodotto interno lordo entro il 2027, segnando un importante passo verso una gestione finanziaria più sostenibile". Così in una nota l'eurodeputato di Fratelli d'Italia- Ecr Denis Nesci, componente della commissione Econ del Parlamento europeo. "Inoltre, sempre l'agenzia S&P ha confermato il rating dell'Italia a BBB, mantenendo un outlook stabile. Tale valutazione è ulteriormente rafforzata dai dati rilasciati sul sito ufficiale dell'agenzia che evidenziano un'aspettativa di crescita del PIL Italiano di circa l'1% nel biennio 2024-2025, in netto contrasto con il modesto incremento dello 0,2% registrato nel decennio precedente alla pandemia.

