Cesena 2005 cerca l’impresa contro Massa (Di sabato 19 ottobre 2024) Questa sera alle 21, la Cesena Basket 2005 tornerà tra le mura amiche del Palaippo per affrontare Massa Lombarda in occasione della terza giornata del campionato di Divisione Regionale 1. La squadra biancazzurra si ripresenterà davanti al suo pubblico ancora a secco di punti, anche se in effetti entrambe le gare fin qui disputate – e perse – avrebbero potuto concludersi con un risultato diverso. Coach Marco Vandelli, rimpianti? "Nessuno. Il campionato è lunghissimo e noi ci stiamo allenando davvero con lo spirito giusto. Abbiamo dalla nostra parte la consapevolezza di poter contare su un gruppo giovane e con grandi margini di crescita: i risultati arriveranno. La prima partita contro Tiberius Rimini ci ha visto pagare quello che per molti è stato il debutto tra i senior, mentre a Bertinoro contro Gaetano Scirea abbiamo perso di 1 giocandocela fino alla fine. Ilrestodelcarlino.it - Cesena 2005 cerca l’impresa contro Massa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Questa sera alle 21, laBaskettornerà tra le mura amiche del Palaippo per affrontareLombarda in occasione della terza giornata del campionato di Divisione Regionale 1. La squadra biancazzurra si ripresenterà davanti al suo pubblico ancora a secco di punti, anche se in effetti entrambe le gare fin qui disputate – e perse – avrebbero potuto concludersi con un risultato diverso. Coach Marco Vandelli, rimpianti? "Nessuno. Il campionato è lunghissimo e noi ci stiamo allenando davvero con lo spirito giusto. Abbiamo dalla nostra parte la consapevolezza di poter contare su un gruppo giovane e con grandi margini di crescita: i risultati arriveranno. La prima partitaTiberius Rimini ci ha visto pagare quello che per molti è stato il debutto tra i senior, mentre a BertinoroGaetano Scirea abbiamo perso di 1 giocandocela fino alla fine.

