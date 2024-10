Cane precipita dal balcone di un palazzo, a Montesilvano, e quasi sfiora una passante (Di sabato 19 ottobre 2024) Attimi di paura su corso Umberto, a Montesilvano, questa mattina (sabato 19 ottobre), dove un Cane, di taglia media, sarebbe caduto dal quinto piano di un palazzo. Ad assistere alla scena una signora, proveniente da via Benedetto Croce, che in quel preciso istante è passata sulla strada. Ilpescara.it - Cane precipita dal balcone di un palazzo, a Montesilvano, e quasi sfiora una passante Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Attimi di paura su corso Umberto, a, questa mattina (sabato 19 ottobre), dove un, di taglia media, sarebbe caduto dal quinto piano di un. Ad assistere alla scena una signora, proveniente da via Benedetto Croce, che in quel preciso istante è passata sulla strada.Â

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palazzoirreale arriva a Canelli - Primo artista coinvolto è Patrick Tuttofuoco (Milano, 1974), a cui è stata affidata la realizzazione di una nuova opera luminosa ideata per il belvedere dell’edificio dove un tempo si trovavano gli uffici storici dell’azienda. Fondata nel 1831 a Canelli, nella regione del Monferrato in Piemonte e conosciuta anche per le sue celebri cantine, le Cattedrali Sotterranee, Patrimonio Mondiale ... (Quotidiano.net)