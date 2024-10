Bobo Vieri finisce in fuorigioco per 150 mila euro. Ma questa volta Cassano e Adani non c’entrano (Di sabato 19 ottobre 2024) Con la Bobo tv ci riproverà da mercoledì 23 ottobre in occasione della partita di Champions fra Young Boys e Inter grazie a un nuovo formato da cui prova a rinascere dopo la clamorosa rottura con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Christian Vieri però non ha potuto fare nulla contro il tackle del fisco italiano che ha fermato la sua corsa imprenditoriale con una botta che gli è costata più di 150 mila euro e che anche per questo ha portato in rosso di circa 40 mila euro il risultato complessivo delle numerose società che ha fondato e che amministra con la mamma Christiane Rivaux. Il braccio di ferro del fisco con la società forestale I Bifolchi dell’ex attaccante L’ultimo bilancio della “Società forestale I Bifolchi” di Vieri ha chiuso in rosso per più di 300 mila euro, dopo ricavi striminziti (21.540 euro). Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) Con latv ci riproverà da mercoledì 23 ottobre in occasione della partita di Champions fra Young Boys e Inter grazie a un nuovo formato da cui prova a rinascere dopo la clamorosa rottura con Lele, Antonioe Nicola Ventola. Christianperò non ha potuto fare nulla contro il tackle del fisco italiano che ha fermato la sua corsa imprenditoriale con una botta che gli è costata più di 150e che anche per questo ha portato in rosso di circa 40il risultato complessivo delle numerose società che ha fondato e che amministra con la mamma Christiane Rivaux. Il braccio di ferro del fisco con la società forestale I Bifolchi dell’ex attaccante L’ultimo bilancio della “Società forestale I Bifolchi” diha chiuso in rosso per più di 300, dopo ricavi striminziti (21.540).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

BoboTV - Vieri contro Cassano e Adani : “Non toccate la mia famiglia” - Vieri ha espresso il desiderio di continuare a sviluppare nuovi progetti, ma senza l’ingombro delle vecchie amicizie. Le differenze di opinioni su come gestire il programma e i rapporti interpersonali hanno portato prima a discussioni animate e poi alla rottura definitiva. Dopo la rottura che ha portato alla dissoluzione della celebre trasmissione sportiva BoboTV, lo scontro tra Christian Vieri ... (Velvetmag.it)

Bobo Vieri : «Adani - Cassano e Ventola? Per me non esistono più. Non dovevano toccare la mia famiglia» - Bobo Vieri era un grandissimo attaccante. A cavallo tra gli anni '90 e 2000, con le maglie di Juventus, Atletico Madrid, Lazio e poi Inter, era probabilmente il 9 più dominante del calcio... (Leggo.it)

Ex Milan - Bobo Vieri cancella Cassano e Adani. Ecco cosa è successo - Anzi, ogni volta che si parla di questo argomento vengono fuori grandi polemiche. Per me non esistono più”. Accuse forti, fortissime che mettono sempre di più la parola fine sul rapporto tra i quattro ex giocatori. L’ex attaccante del Milan Bobo Vieri è tornato a parlare di Antonio Cassano e di Lele Adani, affermando che per lui non esistono più! Una volta la Bobo Tv attirava migliaia di ... (Dailymilan.it)