Bautista-Lehecka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Anversa 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Roberto Bautista se la vedrà contro Jiri Lehecka nella finale del torneo ATP 250 di Anversa 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della città belga. Quinto confronto in carriera tra i due giocatori, che si ritrovano poche settimane dopo il match di Pechino, vinto dal ceco. Entrambi hanno perso un solo set nel loro cammino e proveranno a concludere nel migliore dei modi una settimana estremamente positiva. Lehecka insegue il secondo titolo in stagione e punta a consolidare il proprio piazzamento in top 30; lo spagnolo invece è certo di ritornare tra i primi 50 e, in caso di successo, salirebbe al numero 45. MONTEPREMI TABELLONE Bautista e Lehecka scenderanno in campo domenica 20 ottobre, alle ore 16:30. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

Atp Anversa 2024 - la finale sarà Lehecka-Bautista Agut : sconfitti Giron e Gaston - Nessuna sorpresa nei due incontri di semifinale, portati a casa dal giocatore che scendeva in campo con i favori del pronostico senza grossi patemi. 6-3 6-4 il punteggio, caratterizzato da un break per set e da una straordinaria solidità dello spagnolo, come testimoniano le 0 palle break offerte. Ad eccezione di un secondo set con alti e bassi, che comunque poteva girare in suo favore (si è ... (Sportface.it)

Atp Anversa 2024 : cadono le prime tre teste di serie - Bautista Agut e Lehecka in semifinale - Il greco non riesce proprio a trovare continuità di risultati e nonostante il suo status di secondo favorito del seeding si arrende a un tennista in forma come il ceco Jiri Lehecka, che lo sorprende con un netto 6-4 6-4. Lo spagnolo, nonostante le 36 primavere, gioca un match più costante del canadese e vince in rimonta 3-6 6-2 7-6(6) in quasi tre ore di battaglia. (Sportface.it)

ATP Anversa - Bautista - Giron e Lehecka cominciano con il piede giusto - fuori Blockx - Buone notizie arriva per gli appassionati belgi con la vittoria di Zizou Bergs che ha superato 7-5 6-4 l’argentino Facundo Diaz Acosta controllando e gestendo bene i momenti decisivi e affronterà Sebastian Baez. Oggi non ci sono state grande sorprese sul veloce indoor nella cittadina belga. Immarcescibile lo spagnolo Roberto Bautista Agut che ha schiantato velocemente Luca Van Assche con lo ... (Oasport.it)