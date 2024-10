Assemblea pubblica ad Avezzano: i delusi del Partito Democratico si ritrovano per un confronto (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Giovedì 24 ottobre, alle 17:30, il Castello Orsini di Avezzano diventerà il palcoscenico di un’Assemblea pubblica organizzata da un gruppo di cittadini delusi dalla gestione del Partito Democratico a livello provinciale. L’incontro si propone di dare voce a chi si sente trascurato dalla dirigenza del Partito e dai principali rappresentanti politici. L’Assemblea si pone l’obiettivo di affrontare e discutere le problematiche attuali che affliggono il Partito Democratico e di proporre nuove soluzioni per ricostruire un dialogo con i cittadini. Un Partito in crisi: l’analisi dei delusi Il quadro delineato dagli organizzatori dell’Assemblea esprime una situazione di profonda insoddisfazione nei confronti del Partito Democratico. Gaeta.it - Assemblea pubblica ad Avezzano: i delusi del Partito Democratico si ritrovano per un confronto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Giovedì 24 ottobre, alle 17:30, il Castello Orsini didiventerà il palcoscenico di un’organizzata da un gruppo di cittadinidalla gestione dela livello provinciale. L’incontro si propone di dare voce a chi si sente trascurato dalla dirigenza dele dai principali rappresentanti politici. L’si pone l’obiettivo di affrontare e discutere le problematiche attuali che affliggono ile di proporre nuove soluzioni per ricostruire un dialogo con i cittadini. Unin crisi: l’analisi deiIl quadro delineato dagli organizzatori dell’esprime una situazione di profonda insoddisfazione nei confronti del

