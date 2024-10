Ancora gravissima la 18enne investita da un'auto in viale Mentana (Di sabato 19 ottobre 2024) Versa sempre in condizioni gravissime la ragazza di 18 anni investita in viale Mentana da un'auto nel tardo pomeriggio di giovedì 17 ottobre,e adesso si trova Ancora nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata e, appunto, in condizioni critiche. I medici Parmatoday.it - Ancora gravissima la 18enne investita da un'auto in viale Mentana Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Versa sempre in condizioni gravissime la ragazza di 18 anniinda un'nel tardo pomeriggio di giovedì 17 ottobre,e adesso si trovanel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata e, appunto, in condizioni critiche. I medici

Investita da un'auto in viale Mentana : ragazza di 18 anni ancora gravissima - Erano da poco passate le ore 19 quando, per cause in corso di accertamento. La ragazza di 18 anni che è stata investita da un'auto nel tardo pomeriggio di giovedì 17 ottobre si trova ancora nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata e in condizioni critiche. (Parmatoday.it)

Cerveteri - ancora una tragedia sui binari : investita un uomo - circolazione in tilt - Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: • FB 8605 Genova Piazza Principe (7:20) – Roma Termini (12:18) • FB 8616 Roma Termini (11:57) – Genova Piazza Principe (16:58) • IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33) Si sdraia sui binari della Roma-Civitavecchia: 20enne salvata dai carabinieri . (Ilfaroonline.it)

Catania - circonvallazione : ancora una studentessa investita sulle strisce pedonali. E’ grave - Alla polizia locale – intervenuta sul posto – è affidato il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. In quel momento, in direzione Misterbianco, quando è stata investita da un’auto. Una studentessa di 22 anni islandese, molto probabilmente ospite nella nostra città per l’Erasmus, è stata investita ieri pomeriggio (6 ottobre) mentre attraversava la strada. (Dayitalianews.com)