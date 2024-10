Aggredito, sequestrato e rapinato del tir: notte da incubo per un autotrasportatore (Di sabato 19 ottobre 2024) E' stato avvicinato da due malviventi incappucciati ed armati mentre faceva una sosta con il suo tir nel parcheggio dell'area di servizio La Macchia Est ad Anagni.La notte da incubo per un autista salernitano, alla guida di un tir carico di abiti e dal valore di circa 400 mila euro, è Frosinonetoday.it - Aggredito, sequestrato e rapinato del tir: notte da incubo per un autotrasportatore Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) E' stato avvicinato da due malviventi incappucciati ed armati mentre faceva una sosta con il suo tir nel parcheggio dell'area di servizio La Macchia Est ad Anagni.Ladaper un autista salernitano, alla guida di un tir carico di abiti e dal valore di circa 400 mila euro, è

