Gaeta.it - Abusi di un baby sitter: processo per violenze su un ragazzino iniziato all’età di 8 anni

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una triste storia diè emersa in seguito alla denuncia di un giovane, oggi tredicenne, che ha finalmente trovato il coraggio di rivelare lesubite da un, G.T., ora trentacinquenne. Gli, che si sono protratti per sei, dal 2011 al 2017, hanno segnato la vita del ragazzo, che fino ad oggi è rimasto in silenzio, temendo le conseguenze e l’assenza di credibilità delle sue parole. Con il rinvio a giudizio del, il caso ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, riportando l’attenzione sulla vulnerabilità dei minorenti e sull’importanza delle segnalazioni didomestiche. Lesubite da un bimbo di 8I tragici eventi hanno avuto inizio quando il ragazzo aveva solo otto. G.T.