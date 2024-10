Cityrumors.it - Zeman ricoverato in ospedale: il tecnico non è in pericolo di vita. Ischemia e non solo: tutte le sue “battaglie”

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)in. Ilboemo alle prese con l’non è indiledell’allenatore.alle prese con un’. Ilboemo si è sentito male martedì sera dopo alcuni controlli e i medici che lo hanno in cura hanno caldeggiato un ricovero alla clinica Pietrangeli di Pescara. Le avvisaglie, comunque, sembrano scongiurare qualsiasidi. L’ex allenatore di Roma e Pescara deve comunque rimanere sotto controllo e gestire le proprie condizioni.per(LaPresse-CityRumors.it)Non può farlo da: è seguito da professionisti qualificati. Anche in questo caso gli si chiede uno sprint dei suoi: niente gradoni, come quelli che faceva fare ai giocatori, ma tanta grinta e positività.