Weekend a Bari e provincia: gli appuntamenti da non perdere dal 18 al 20 ottobre 2024 (Di venerdì 18 ottobre 2024) A Bari e provincia una serie di eventi pensati per tutti: sarà un fine settimana di visite guidate, escursioni, manifestazioni all'aperto tra sport, cultura, musica e intrattenimento senza dimenticare gli appuntamenti con il gusto.Tutti gli eventi del Weekend: l'agenda di BaritodaySagre Baritoday.it - Weekend a Bari e provincia: gli appuntamenti da non perdere dal 18 al 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Auna serie di eventi pensati per tutti: sarà un fine settimana di visite guidate, escursioni, manifestazioni all'aperto tra sport, cultura, musica e intrattenimento senza dimenticare glicon il gusto.Tutti gli eventi del: l'agenda ditodaySagre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terna - autorizzato il progetto per l’alimentazione elettrica della Napoli-Bari in provincia di Benevento - Il progetto autorizzato è il frutto di un lungo percorso di dialogo con le amministrazioni e le comunità interessate, nel corso del quale le proposte localizzative e le soluzioni tecnologiche della nuova infrastruttura sono state condivise al fine di minimizzare l’impatto sul territorio. Successivamente, per la loro valorizzazione, Terna ha allestito una mostra multimediale nel comune di ... (Lettera43.it)

L'ottobrata ha le ore contate : da metà settimana peggiora su Bari e provincia. In arrivo piogge e temporali - L'ottobrata, caratterizzata dal bel tempo e dalle temperature miti, ha le ore contate su Bari e provincia. Secondo gli esperti di 3bMeteo.com è in arrivo un peggioramento delle condizioni a partire da metà settimana. In particolare, vi saranno nubi in parziale aumento tra mercoledì e giovedì... (Baritoday.it)

L'ottobrata a le ore contate : da metà settimana peggiora su Bari e provincia. In arrivo piogge e temporali - L'ottobrata, caratterizzata dal bel tempo e dalle temperature miti, ha le ore contate su Bari e provincia. Secondo gli esperti di 3bMeteo.com è in arrivo un peggioramento delle condizioni a partire da metà settimana. In particolare, vi saranno nubi in parziale aumento tra mercoledì e giovedì... (Baritoday.it)