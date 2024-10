Ilrestodelcarlino.it - Visite all’antica Pieve per ’Monasteri aperti’: prenotazioni entro oggi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È in programma domenica il secondo dei tre appuntamenti con ‘Monasteri aperti – Arte sacre e note d’autore’, l’iniziativa che ogni autunno consente di scoprire o riscoprire gioielli del territorio attraverso esperienze intime e originali lungo i Cammini del Circuito regionale. Un progetto promosso da Apt Servizi in collaborazione con la Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna. Dopo il debutto alla fortezza di Castrocaro, la prossima domenica a finire sotto i riflettori sarà l’anticadi Santa Reparata, situata in via Biondina, proprio a metà strada tra Castrocaro Terme e Terra del Sole, in un’area dove sono stati rinvenuti numerosi reperti archeologici di epoca romana. Dallo studio dei ritrovamenti si ipotizza che nel sito sorgesse un ‘vicus romano’ da cui avrebbe avuto origine Castrocaro.