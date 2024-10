Viggo Mortensen: le donne forti e l'ispirazione di The Dead don't Hurt alla Festa del Cinema di Roma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Viggo Mortensen alla Festa del Cinema di Roma ha presentato il suo secondo film da regista dopo Falling, The Dead Don't Hurt. Comingsoon.it - Viggo Mortensen: le donne forti e l'ispirazione di The Dead don't Hurt alla Festa del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)deldiha presentato il suo secondo film da regista dopo Falling, TheDon't

Roma 2024 : Viggo Mortensen riceve il premio alla carriera - nel programma spazio alle serie Avetrana e Mike - La star ritornerà poi alla diciannovesima edizione nella giornata di sabato, alle ore 16 in Sala Sinopoli, per una Masterclass che si svolgerà alla presenza degli spettatori. 45, si svolgerà poi in la Sala Sinopoli l'anteprima di Fino alla fine diretto …. Il programma di venerdì 18 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2024 prevede il premio alla carriera a Viggo Mortensen e numerosi titoli tra ... (Movieplayer.it)

I morti non soffrono/The dead don’t hurt - l’anti western al femminile di Viggo Mortensen che ricorda Million dollar baby - Tanto che in chiusura potremmo pure affermare, senza timore di smentita, che I morti non soffrono è parente non proprio lontano di Million dollar baby. Violenza che porterà all’arrivo di un figlio non voluto e alla relativa vendetta di Olsen. Che poi, appunto, anche Mortensen a livello registico cerchi l’anticonvenzionalità rispetto ai cliché di genere, sconta sì qualche espediente banale ... (Ilfattoquotidiano.it)