Vanessa e Mirko, le querce del loro matrimonio per far rinascere il Monte Pisano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Vico, 18 ottobre 2024 - Un sogno che cresce insieme agli alberi. Domenica 20 ottobre, in località Serezza a Vico, sarà una giornata speciale per l’ambiente e la comunità: ledonate daNoirjean ePalazzetti in occasione delsaranno finalmente messe a dimora sul, duramente colpito dal devastante incendio del settembre 2018. Dopo due anni di cure, le piante sono pronte per essere trasferite nel luogo designato, in un evento che unisce simbolicamente il cuore della coppia con la rinascita di un’area verde.L’iniziativa, chiamata Trees in Progress, è stata pensata come un momento di incontro aperto a tutti, grandi e piccoli, senza distinzioni.