Uomini e Donne, Tiziana Riccardi svela perché non è tornata nel programma e perché è finita l'amicizia con Aurora Tropea (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tiziana Riccardi, ex dama di Uomini e Donne, ha svelato perché non è tornata nel programma e perché è finita la sua amicizia con Aurora Tropea. Comingsoon.it - Uomini e Donne, Tiziana Riccardi svela perché non è tornata nel programma e perché è finita l'amicizia con Aurora Tropea Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), ex dama di, hatonon ènella suacon

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e donne - arriva una rivelazione a sorpresa : Ida ha trovato “l’amore” - Anche se Platano non ha rivelato dettagli sul suo nuovo partner, le sue parole hanno fatto sognare i follower, che hanno subito intuito si trattasse di un fidanzamento. La mia vita è sempre stata alla luce del sole, sia prima che durante i miei anni in trasmissione a Uomini e donne”. Poche parole che lasciano però intendere ad una frequentazione in corso, per una volta fuori dal programma che ... (Metropolitanmagazine.it)

Uomini e Donne - Gemma Galgani sotto accusa : eccessiva con Valerio - parla una nota ex dama - Gemma Galgani e Valerio si sono detti addio tra un mare di polemiche nello studio di Uomini e Donne, e arriva la frecciatina di un’ex dama ai danni della torinese. (Comingsoon.it)

Uomini e Donne : commenti a caldo (18/10/2024) - Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo Uomini e Donne: commenti a caldo (18/10/2024) proviene da Isa e Chia. . (Isaechia.it)