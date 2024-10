Thesocialpost.it - Toscana, esonda il fiume Elsa: 70 persone evacuate, chiuse le strade

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) A Petrazzi, frazione alle porte di Castelfiorentino, èto il. Sono circa 70 le. L’acqua, inoltre, ha invaso la strada regionale 429 vecchia che attualmente è chiusa “nella zona industriale di Malacoda”, segnala la Città metropolitana di Firenze (in questo momento sono attivi percorsi alternativi per i mezzi leggeri, ma il traffico è interdetto ai mezzi pesanti).Leggi anche: L’Aquila, Alessandro Fegatilli muore a 24 anni: ha perso il controllo dell’auto schiantandosi sul guardrail L’evento ha interessato alcune abitazioni rimaste isolate. I vigili del fuoco, con mezzi acquatici, stanno evacuando gli abitanti, che vengono accolti nel palazzetto dello sport di Castelfiorentino e nel centro polivalente “I macelli” di Certaldo. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, “è in contatto costante con la sala di Protezione civile della Città metropolitana”.