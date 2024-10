Tabellone Atp Almaty 2024: risultati e accoppiamenti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Tabellone del torneo Atp 250 di Almaty 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione sul cemento del Kazakistan. C’è un italiano direttamente al via nel main draw e si tratta del redivivo Fabio Fognini, mentre per quanto riguarda le principali teste di serie, tutte col bye, abbiamo numero 1 del seeding Frances Tiafoe, numero 2 Alejandro Tabilo, numero 3 Karen Khachanov e numero 4 Francisco Cerundolo. Di seguito ecco il Tabellone completo del torneo di Almaty. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone ATP Almaty 2024 QUARTI DI FINALE (1) Tiafoe vs Vukic (3) Khachanov vs (WC) Zhukayev (4) Cerundolo b. Shevchenko 6-2 6-3 Diallo b. (2) Tabilo 3-6 6-3 6-4 SECONDO TURNO (1) Tiafoe b. (Q) Evans 6-7(10) 7-6(4) 6-3 Vukic b. (8) Mannarino 7-6(4) 6-3 (3) Khachanov b. Virtanen 7-6(2) 7-6(3) (WC) Zhukayev b. (5) Machac 3-1 rit. Shevchenko b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildel torneo Atp 250 di: eccodi questo appuntamento di fine stagione sul cemento del Kazakistan. C’è un italiano direttamente al via nel main draw e si tratta del redivivo Fabio Fognini, mentre per quanto riguarda le principali teste di serie, tutte col bye, abbiamo numero 1 del seeding Frances Tiafoe, numero 2 Alejandro Tabilo, numero 3 Karen Khachanov e numero 4 Francisco Cerundolo. Di seguito ecco ilcompleto del torneo di. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPQUARTI DI FINALE (1) Tiafoe vs Vukic (3) Khachanov vs (WC) Zhukayev (4) Cerundolo b. Shevchenko 6-2 6-3 Diallo b. (2) Tabilo 3-6 6-3 6-4 SECONDO TURNO (1) Tiafoe b. (Q) Evans 6-7(10) 7-6(4) 6-3 Vukic b. (8) Mannarino 7-6(4) 6-3 (3) Khachanov b. Virtanen 7-6(2) 7-6(3) (WC) Zhukayev b. (5) Machac 3-1 rit. Shevchenko b.

