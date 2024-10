Dilei.it - Stefano De Martino potrebbe lasciare il programma Step: le indiscrezioni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dimenticate appellativi come il “ballerino di Amici” o l’ex di Belen.Desi è preso la scena televisiva a modo suo, scombinando le carte e dimostrando che può fare ben altro che stare sul palco. Il suo percorso verso la consacrazione a conduttore è culminato con Affari Tuoi, dove ha preso il timone con disinvoltura, portando il game show a sfondare il muro degli ascolti che neanche Amadeus era riuscito a toccare. Con questo successo, la Rai ha capito di avere in mano una risorsa non da poco. E ora? Nuove sfide? Qualcosa bolle in pentola. Il trampolino di lancio: Stasera tutto è possibile Prima di lanciarsi tra i pacchi di Affari Tuoi,Deaveva già fatto faville con Stasera tutto è Possibile su Rai 2. Chiaro, ereditare undi successo è un conto, ma renderlo ancora più irresistibile è tutta un’altra storia.