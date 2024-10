Sport.quotidiano.net - Skorupski alla presentazione della partnership con Zondacrypto. "Restiamo concentrati. Sarà la testa a fare la differenza in campo»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Siamo solo all’inizio", dice Lukasz. Ma il campionato non aspetta. Di più: entra nel vivo, come la Champions. Genoa domani, poi la trasferta inglese in casa dell’Aston Villa e il Milan. "Siamo sulla strada giusta, stiamo crescendo, ma dobbiamo darci da". Ovvero iniziare a macinare punti. Esolo l’inizio. Il portiere polacco guarda in faccia la realtà senza giri di parole: "Ci aspetta un periodo duro, a ottobre giocheremo tante partite". Per l’esattezza sette in 21 giorni, primasosta di novembre. Un match ogni tre giorni. Il che significa partita, defaticante e rifinitura. Ovvero: "Non avremo tempo e modo di allenarci, dovremo imparare ad allenarci giocando. Dovremo staree curare il fisico, riposarci e sfruttare al massimo il talento di tutti". Sfruttare la rosa lunga e le rotazioni.