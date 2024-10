Sinwar, Passaporto UNRWA e Tensioni Israele-Hamas: aggiornamenti e reazioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Scontro diplomatico sull’UNRWA, accuse contro il Segretario Generale dell’ONU, nuove operazioni militari in Libano e Gaza e la reazione dell’Iran alla morte di Sinwar: la crisi Israele-Hamas si intensifica. Le recenti notizie sulla scoperta di un Passaporto appartenente a un insegnante dell’UNRWA sul cadavere di Yahya Sinwar, leader di Hamas, hanno sollevato dubbi e polemiche. La televisione pubblica israeliana Kan ha riportato che il Passaporto trovato apparteneva a Hani Zourob, un insegnante dell’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, UNRWA. Tuttavia, Zourob si trova in Egitto da diversi mesi, come confermato anche dal capo dell’UNRWA, Philippe Lazzarini, che ha denunciato queste notizie come disinformazione. Lazzarini ha sottolineato: “Ancora una volta, informazioni non verificate vengono utilizzate per screditare l’UNRWA e il suo staff. Puntomagazine.it - Sinwar, Passaporto UNRWA e Tensioni Israele-Hamas: aggiornamenti e reazioni Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Scontro diplomatico sull’, accuse contro il Segretario Generale dell’ONU, nuove operazioni militari in Libano e Gaza e la reazione dell’Iran alla morte di: la crisisi intensifica. Le recenti notizie sulla scoperta di unappartenente a un insegnante dell’sul cadavere di Yahya, leader di, hanno sollevato dubbi e polemiche. La televisione pubblica israeliana Kan ha riportato che iltrovato apparteneva a Hani Zourob, un insegnante dell’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi,. Tuttavia, Zourob si trova in Egitto da diversi mesi, come confermato anche dal capo dell’, Philippe Lazzarini, che ha denunciato queste notizie come disinformazione. Lazzarini ha sottolineato: “Ancora una volta, informazioni non verificate vengono utilizzate per screditare l’e il suo staff.

