Metropolitanmagazine.it - Si è spento Gianni Battistoni, proprietario dell’omonima maison

(Di venerdì 18 ottobre 2024) A 85 anni ci ha lasciato, storico presidente dell’Associazione via Condotti. Aveva 85 anni, ed era ricoverato già da qualche tempo al Policlinico Gemelli di Roma.era anche titolareproprio in via Condotti. Mentre con la sua associazione si è occupato dei problemi del centro storico di Roma, dall’abusivismo all’overtourism. A lui si deve anche il Premio via Condotti conferito “a chi non è romano, ama Roma e ne è riamato”.disi èa 85 anni A dare la notizia la famiglia dell’imprenditore. In una nota anche le autorità fanno ricordo dell’imprenditore.