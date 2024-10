Lanazione.it - Sfruttamento e illegalità, operaio cinese si ribella e denuncia gli aguzzini. “Cade il muro di omertà”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Prato, 18 ottobre 2024 – Ogni capo di abbigliamento prodotto e confezionato veniva pagato 13 centesimi con turni di lavoro di 13 ore, sette giorni su sette, senza interruzioni per una paga mensile inferiore a 1300 euro pagate per lo più in nero. Quasi per tutti un posto letto in abitazioni trasformate in dormitori sovraffollati e con carenti condizioni igienico-sanitarie. È l’ultima inchiesta della Procura di Prato che ha eseguito quattro misure cautelari nei confronti di altrettanti imprenditori cinesi, accusati di aver sistematicamente sfruttato numerosi operai di due ditte di confezioni. Ai domiciliari sono finiti in due, considerati i gestori occulti delle ditte individuali, mentre per due loro familiari è stato disposto il divieto di dimora nel comune. Dopo mesi e mesi di vessazioni, unha deciso di rompere ildel silenzio ere i suoi