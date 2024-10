Sport.quotidiano.net - Serie C, la punta dei biancorossi: "Vogliamo fare un regalo ai tifosi per i 115 anni». Carpi, Saporetti: "Con la Lucchese gara rabbiosa»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024)Nei 115di storia che ilfesteggerà domenica nella sfida allaSimone(foto) c’è entrato dalla porta principale. Con 23 reti timbrate nella magica cavalcata dell’anno scorso, il bomber ravennate ha battuto tutti i record realizzativi per un singolo giocatore in maglia biancorossa. E fino ad ora con 3 gol e 3 assist è fra i più positivi dell’inizio di stagione di unche cerca domenica riscatto dopo il ko con la Pianese. "Siamo onorati diparte della storia di questa società – le sue parole – è un motivo per dare qualcosa in più con lae cancellare la sconfitta di Piancastagnaio. Cosa non è andato? Fin qui abbiamo affrontato avversari più blasonati ma meno organizzati della Pianese, che si è dimostrata una squadra che può dare fastidio a chiunque, molto simile a noi.