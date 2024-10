“Scusa, ho Mercurio retrogrado”, il libro di Amanda Montell (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra fandom tossici, oroscopi, manifestazione, relazioni disfunzionali, fissazioni nostalgiche, verità illusorie, pettegolezzi, false credenze Viviamo in un’epoca segnata da una curiosa contraddizione: mentre siamo sommersi da un eccesso di informazioni, tendiamo sempre di più a credere a idee bizzarre e irrazionali. Lopinionista.it - “Scusa, ho Mercurio retrogrado”, il libro di Amanda Montell Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra fandom tossici, oroscopi, manifestazione, relazioni disfunzionali, fissazioni nostalgiche, verità illusorie, pettegolezzi, false credenze Viviamo in un’epoca segnata da una curiosa contraddizione: mentre siamo sommersi da un eccesso di informazioni, tendiamo sempre di più a credere a idee bizzarre e irrazionali.

