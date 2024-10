Iltempo.it - Salvini a Palermo "a testa alta". Bongiorno: "Open Arms ha bighellonato"

Iltempo.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Aè il giorno della difesa. Nell'aula bunker del carcere Pagliarelli prosegue il processo. Nell'udienza di oggi si sta svolgendo l'arringa dell'avvocato Giulia, legale del ministro dei Trasporti Matteo. Per lui il pm ha chiesto sei anni di carcere, con l'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito nel 2019, quando era ministro dell'Interno, lo sbarco di 147 migranti a bordo di una nave dell'Ong spagnola a Lampedusa. "Qui aula bunker del carcere Pagliarelli di. A, senza paura, per l'Italia e gli italiani", ha scritto il vicepremier stamattina a conferma della sua presenza.