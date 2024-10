Nerdpool.it - Rick e Morty Stagione 8: ecco una prima occhiata

(Di venerdì 18 ottobre 2024)andsi sta divertendo al New York Comic-Con di quest’anno, poiché durante l’evento annuale sono state rivelate grandi novità riguardanti il colosso di Adult Swim. Oggi, Cartoon Network ha confermato che la serie è stata rinnovata per le stagioni undici e dodici, il che significa che i fan dell’animazione avranno almeno altre cinque stagioni da seguire con la famiglia Smith. Come ciliegina sulla torta, Adult Swim ha rilasciato un’antedell’ottavadella serie, offrendo ai fan un’idea migliore di cosa combinerannoin una delle scene iniziali. Le storie generali che saranno presenti nell’ottavadiandrimangono per lo più un mistero, anche se all’inizio di quest’anno un importante doppiatore della serie ha lasciato intendere cosa accadrà.