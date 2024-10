Percorso di formazione per insegnanti dell’Aquila: promuovere l’inclusione scolastica (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Progetto INCLUDIAMO ha avviato una nuova iniziativa con il Percorso formativo “INCLUDIAMOCI”, mirato a sensibilizzare gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia dell’Aquila sull’importanza della didattica inclusiva. Questo evento formativo, svolto presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Amedeo D’Aosta da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre, ha raccolto l’interesse e la partecipazione di numerosi docenti e professionisti del settore scolastico, creando occasioni di confronto su tematiche cruciali per l’istruzione contemporanea. Il progetto INCLUDIAMO e i suoi obiettivi Il Progetto INCLUDIAMO si propone di promuovere una maggiore inclusione nei contesti scolastici, affrontando le sfide legate all’educazione di studenti con esigenze speciali. Gaeta.it - Percorso di formazione per insegnanti dell’Aquila: promuovere l’inclusione scolastica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Progetto INCLUDIAMO ha avviato una nuova iniziativa con ilformativo “INCLUDIAMOCI”, mirato a sensibilizzare glidelle scuole di ogni ordine e grado della provinciasull’importanza della didattica inclusiva. Questo evento formativo, svolto presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Amedeo D’Aosta da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre, ha raccolto l’interesse e la partecipazione di numerosi docenti e professionisti del settore scolastico, creando occasioni di confronto su tematiche cruciali per l’istruzione contemporanea. Il progetto INCLUDIAMO e i suoi obiettivi Il Progetto INCLUDIAMO si propone diuna maggiore inclusione nei contesti scolastici, affrontando le sfide legate all’educazione di studenti con esigenze speciali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Strade Maestre", nello zaino libri e attrezzatura da trekking. La classe che gira l'Italia a piedi - Per ora 8 gli studenti iscritti al progetto sperimentale 'Camminamenti'. All'interno del percorso tra arte e natura, anche un tratto di cammino con i migranti e con i disabili. Un anno di studio senza ... (rainews.it)

Scuola, ministro Valditara: "Con i corsi di Indire specializzeremo 40mila insegnanti precari di sostegno" - Già da quest'anno le famiglie possono chiedere la continuità didattica e confermare il docente per l'anno successivo ... (telenord.it)

Specializzazione sul sostegno, tutto sui percorsi organizzati dall’indire: tempi attuativi, offerta formativa, requisiti e costo - Con il decreto 71, entrato in vigore a maggio 2024, diventa reale la proposta ministeriale di promuovere dei corsi di specializzazione sul sostegno da parte dell’INDIRE. Questo tuttavia avverrà in via ... (informazione.it)