Ilrestodelcarlino.it - Osimo ha una punta in più. Ecco lo schiacciatore Valla

(Di venerdì 18 ottobre 2024) E’ una La Nef con unain più quella che ha iniziato sabato il campionato di B maschile (girone E). La formazione osimana ha unin più nel gruppo. Proprio ieri è stato ufficializzato il ritorno adi Riccardo, opposto, classe 1994, 200 cm, dopo le esperienze con i "senza testa" nelle stagioni 2020-2021 e 2021-2022, anche se il cecchino maceratese ha già esordito sabato, nella vittoriosa partita casalinga della formazione di Pascucci contro gli umbri della Sir.è un giocatore di grande esperienza visto che nella sua carriera ha militato al Club Italia, Olbia, Lagonegro e Fossano in B, Aversa in A2, Ottaviano in B ed esperienze in Umbria con l’Inter Volley Foligno e San Giustino, dopo aver iniziato la carriera a Civitanova Marche con numerose conquiste (campione d’Italia under 14 e boy league, scudetto under 18 e nazionali giovanili).