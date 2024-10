Open Arms, Bongiorno: «La nave bighellonava invece di attraccare» (Di venerdì 18 ottobre 2024) È in corso a Palermo, nell’aula bunker del carcere Pagliarelli, l’udienza del processo Open Arms a carico di Matteo Salvini. Venerdì 18 ottobre è il giorno dell’arringa della difesa, pronunciata dall’avvocato e parlamentare della Lega Giulia Bongiorno. In piazza Politeama si sono radunati alcuni sostenitori del leader del Carroccio, compresi i ministri Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli ed eletti nazionali e regionali. I manifestanti indossano magliette nere con l’articolo 52 della Costituzione che recita: «La difesa della patria è sacro dovere del cittadino». Intanto alla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l’accusa, è stata assegnata la scorta dopo la valanga di insulti e minacce social seguite alla richiesta di pena fatta dalla procura, che ha chiesto sei anni di carcere per Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Lettera43.it - Open Arms, Bongiorno: «La nave bighellonava invece di attraccare» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È in corso a Palermo, nell’aula bunker del carcere Pagliarelli, l’udienza del processoa carico di Matteo Salvini. Venerdì 18 ottobre è il giorno dell’arringa della difesa, pronunciata dall’avvocato e parlamentare della Lega Giulia. In piazza Politeama si sono radunati alcuni sostenitori del leader del Carroccio, compresi i ministri Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli ed eletti nazionali e regionali. I manifestanti indossano magliette nere con l’articolo 52 della Costituzione che recita: «La difesa della patria è sacro dovere del cittadino». Intanto alla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l’accusa, è stata assegnata la scorta dopo la valanga di insulti e minacce social seguite alla richiesta di pena fatta dalla procura, che ha chiesto sei anni di carcere per Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio.

