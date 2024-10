Gaeta.it - Nubifragio colpisce Ischia: danni e disagi a seguito di intense precipitazioni

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un violentoha interessato l’isola d’nella mattinata di oggi, portando a conseguenze significative per la popolazione e l’ambiente locale. A partire dalle prime ore del mattino, precisamente alle 6, si sono registrati quasi 40 millimetri di pioggia in un solo ora, il che ha scatenato allagamenti ediffusi. Le autorità locali sono attualmente impegnate a far fronte alle emergenze derivanti da queste, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e la ripresa della normalità.nelle aree principali Il comune disi è rivelato essere tra le aree più colpite dagli effetti del. Via Michele Mazzella, una delle arterie stradali più importanti dell’isola, ha subito gravi problematiche a causa dell’inondazione.