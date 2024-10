Non solo Empoli e Lecce, Lobotka out più del previsto: fissata la data del rientro in campo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka salterà le prossime tre partite del Napoli, compresa la sfida contro il Milan. Il Napoli deve fare i conti con una notizia poco incoraggiante: Stanislav Lobotka, centrocampista chiave della squadra, sarà costretto a saltare diverse gare a causa di un infortunio muscolare subito con la nazionale slovacca. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Lobotka non solo mancherà le prossime sfide contro Empoli e Lecce, ma dovrà anche rinunciare alla partita contro il Milan del 29 ottobre. Questo infortunio rappresenta un duro colpo per la formazione di Antonio Conte, che ha visto in Lobotka uno dei suoi elementi più in forma. Il rientro del centrocampista è previsto per il 3 novembre, quando il Napoli affronterà l’Atalanta. Napolipiu.com - Non solo Empoli e Lecce, Lobotka out più del previsto: fissata la data del rientro in campo Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il centrocampista slovacco Stanislavsalterà le prossime tre partite del Napoli, compresa la sfida contro il Milan. Il Napoli deve fare i conti con una notizia poco incoraggiante: Stanislav, centrocampista chiave della squadra, sarà costretto a saltare diverse gare a causa di un infortunio muscolare subito con la nazionale slovacca. Secondo quanto riportato da Il Mattino,nonmancherà le prossime sfide contro, ma dovrà anche rinunciare alla partita contro il Milan del 29 ottobre. Questo infortunio rappresenta un duro colpo per la formazione di Antonio Conte, che ha visto inuno dei suoi elementi più in forma. Ildel centrocampista èper il 3 novembre, quando il Napoli affronterà l’Atalanta.

