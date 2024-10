Nel lago pescata una carpa da record: è una "belva" da oltre 35 chili (Di venerdì 18 ottobre 2024) record italiano in acque libere: non era mai stata pescata una carpa così grande. È successo domenica scorsa sul lago di Endine, in occasione della XXVIII edizione della Maratona internazionale benefica di Carpfishing, organizzata per raccogliere fondi a sostegno del Centro diurno integrato di Bresciatoday.it - Nel lago pescata una carpa da record: è una "belva" da oltre 35 chili Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)italiano in acque libere: non era mai stataunacosì grande. È successo domenica scorsa suldi Endine, in occasione della XXVIII edizione della Maratona internazionale benefica di Carpfishing, organizzata per raccogliere fondi a sostegno del Centro diurno integrato di

Nel lago pescata una carpa da record: è una "belva" da oltre 35 chili - Record italiano in acque libere: non era mai stata pescata una carpa così grande. È successo domenica scorsa sul lago di Endine, in occasione della XXVIII edizione della Maratona internazionale ... (bresciatoday.it)

